Sanal Laboratuvar tanıtıldı

Toplantıya Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, TÜBİTAK temsilcisi, ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında yer alıp, bu projede ilk aşamada seçilen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. Ardahan, Artvin Çoruh, Bingöl, Bitlis Eren, Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, Gümüşhane, Hakkari, Hitit, Iğdır, Konya Teknik, Munzur, Muş Alpaslan, Siirt, Şırnak ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerinin rektörleri de toplantıda hazır bulundu. Küresel salgın nedeniyle geçen Mart ayında üniversitelerde uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte laboratuvar uygulamaları gerektiren derslere ilişkin çözümler aranmaya başlandı. Bu süreçte YÖK tarafından hazırlanan proje ile laboratuvar uygulamalarının en yoğun olduğu iki laboratuvar dersi ‘genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri’ belirlendi. Projede, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden kimya, fizik ve uzaktan öğretim alanında akademisyenler ile TÜBİTAK bünyesindeki yazılımcılar görev aldı. YÖK’ün TÜBİTAK ile işbirliği yaparak geliştirdiği proje ile üniversitelerin başta fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında yer alan genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri sanal laboratuvar aracılığıyla yapılacak. Proje kapsamında YÖK, laboratuvar içeriklerinin belirlenmesi ve hazırlanması, uygulamaya e-Devlet Kapısı üzerinden erişilmesi işlemleri, üniversitelerin yazılımı kullanmasına yönelik gerekli desteği vermekten; TÜBİTAK ise sanal laboratuvar yazılımının geliştirilmesi ve uygulamanın çalışacağı sunucunun temini ve erişiminden sorumlu olacak. 26 Ekim'de başlaması planlanan sanal laboratuvar derslerinden ilk etapta aralarında dijital dönüşüm projesinde yer alan üniversitelerin de bulunduğu 18 üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören yaklaşık 15 bin öğrencinin yararlanması planlanıyor.