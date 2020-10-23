Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1194
ALTIN
489.945
DOLAR
7.9467
STERLİN
10.4048
EURO
9.4204

Sanal Laboratuvar tanıtıldı

YÜKSEKÖĞRENİM Kurumu, ‘YÖK Sanal Laboratuvar Projesi’ düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

23 Ekim 2020 Cuma 00:53
Sanal Laboratuvar tanıtıldı

Toplantıya Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, TÜBİTAK temsilcisi, ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında yer alıp, bu projede ilk aşamada seçilen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. Ardahan, Artvin Çoruh, Bingöl, Bitlis Eren, Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, Gümüşhane, Hakkari, Hitit, Iğdır, Konya Teknik, Munzur, Muş Alpaslan, Siirt, Şırnak ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversitelerinin rektörleri de toplantıda hazır bulundu. Küresel salgın nedeniyle geçen Mart ayında üniversitelerde uzaktan öğretime geçilmesiyle birlikte laboratuvar uygulamaları gerektiren derslere ilişkin çözümler aranmaya başlandı. Bu süreçte YÖK tarafından hazırlanan proje ile laboratuvar uygulamalarının en yoğun olduğu iki laboratuvar dersi ‘genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri’ belirlendi. Projede, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden kimya, fizik ve uzaktan öğretim alanında akademisyenler ile TÜBİTAK bünyesindeki yazılımcılar görev aldı. YÖK’ün TÜBİTAK ile işbirliği yaparak geliştirdiği proje ile üniversitelerin başta fen ve mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokullarının çeşitli programlarında yer alan genel kimya ve genel fizik laboratuvarı dersleri sanal laboratuvar aracılığıyla yapılacak. Proje kapsamında YÖK, laboratuvar içeriklerinin belirlenmesi ve hazırlanması, uygulamaya e-Devlet Kapısı üzerinden erişilmesi işlemleri, üniversitelerin yazılımı kullanmasına yönelik gerekli desteği vermekten; TÜBİTAK ise sanal laboratuvar yazılımının geliştirilmesi ve uygulamanın çalışacağı sunucunun temini ve erişiminden sorumlu olacak. 26 Ekim'de başlaması planlanan sanal laboratuvar derslerinden ilk etapta aralarında dijital dönüşüm projesinde yer alan üniversitelerin de bulunduğu 18 üniversitenin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören yaklaşık 15 bin öğrencinin yararlanması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Sanal Laboratuvar Tanıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda hazırlık
Okullarda hazırlık
KodluYoz Projesi
KodluYoz Projesi
Gençlerin başarısı
Gençlerin başarısı
Alan taraması başladı
Alan taraması başladı
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Webinar eğitimi
Webinar eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim