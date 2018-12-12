Robotik Kodlama eğitimi

Yerköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda kurulan Robotik Kodlama Atölyesinde, öğretmenler eğitim çalışmasının üçüncü etabını da tamamladı. Fatih Koordinatörü M. Suat Atila’nın düzenlediği kurs ile öğretmenler kendilerini kodlama konusunda geliştirirken, öğrencilerine kodlama konusunda daha sağlıklı rehberlik yapabilmeye yönelik bilgi sahibi oluyor. Yerköy İlçe Milli Müdürü Doğan Genç, ‘’21’inci Yüzyılın donanımlarına sahip öğretmen modeli yetiştirmek için Robotik Kodlama Eğitimlerimiz devam edecektir’’ dedi.