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Resim Kursu açıldı

ÇAYIRALAN Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda, Resim Kursu açıldı.

Resim Kursu açıldı

ÇAYIRALAN Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda, Resim Kursu açıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:22
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Resim Kursu açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Şube Müdürü Turgay Yüksel, Halk Eğitim Müdürü Veyis Altuntaş ile birlikte açılan kursu ziyaret etti. Kursiyer Öğrenciler ile birlikte resim çalışmalarına katılan Bozdağ, Usta Öğretici Zeynep Turan ve Okul Müdürü Ömer Eker’den kursla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Bozdağ, öğrencilerin çok yetenekli olduğunu, yapılan eserlerin yılsonunda sergilenmesinin planlanmasını istedi.

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