Rektör, personelle toplantı yaptı

Karadağ, üniversiteye yeni atanan akademik ve idari personelden kurumsal anlamda beklentilerini dile getirdi. Yozgat Bozok Üniversitesinin marka üniversite olmasına ilişkin hedeflerini paylaşan Karadağ, akademik ve idari personelin sürece sağlayacağı katkıları ele aldı. Yeni katılan akademik ve idari personelle üniversitemizin daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine yeni katılan akademik ve idari personele üniversiteni tercih etmelerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere, bölgeye ve paydaşlarına sağlayacağı katkının daha da artması için tüm personelin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Karadağ, bölgesinde güçlü marka bir üniversite hedefine ulaşma noktasında en büyük katkıyı akademik ve idari personelden beklediğini belirtti. Yozgat Bozok Üniversitesini nitelikli yayın ve çalışmalarla uluslararası düzeyde adını duyurmak gibi hedeflerinin olduğunu belirten Karadağ, “Çok şey yapmaya muktedir akademik kadromuzla Yozgat Bozok Üniversitesini bölgesine, ülkesine ve insanlığa değer katan marka üniversite haline hep birlikte getirebiliriz” ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademik ve idari personellin görüş ve beklentilerini dinledi.