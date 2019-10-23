Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97886
ALTIN
277.867
DOLAR
5.8286
STERLİN
7.4892
EURO
6.4899

Rektör, personelle toplantı yaptı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, son üç ay zarfında üniversiteye ataması gerçekleşen akademik ve idari personele yönelik hoş geldiniz toplantısı düzenledi.

Rektör, personelle toplantı yaptı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, son üç ay zarfında üniversiteye ataması gerçekleşen akademik ve idari personele yönelik hoş geldiniz toplantısı düzenledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Rektör, personelle toplantı yaptı

Karadağ, üniversiteye yeni atanan akademik ve idari personelden kurumsal anlamda beklentilerini dile getirdi. Yozgat Bozok Üniversitesinin marka üniversite olmasına ilişkin hedeflerini paylaşan Karadağ, akademik ve idari personelin sürece sağlayacağı katkıları ele aldı. Yeni katılan akademik ve idari personelle üniversitemizin daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine yeni katılan akademik ve idari personele üniversiteni tercih etmelerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere, bölgeye ve paydaşlarına sağlayacağı katkının daha da artması için tüm personelin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Karadağ, bölgesinde güçlü marka bir üniversite hedefine ulaşma noktasında en büyük katkıyı akademik ve idari personelden beklediğini belirtti. Yozgat Bozok Üniversitesini nitelikli yayın ve çalışmalarla uluslararası düzeyde adını duyurmak gibi hedeflerinin olduğunu belirten Karadağ, “Çok şey yapmaya muktedir akademik kadromuzla Yozgat Bozok Üniversitesini bölgesine, ülkesine ve insanlığa değer katan marka üniversite haline hep birlikte getirebiliriz” ifadelerini kullandı. Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademik ve idari personellin görüş ve beklentilerini dinledi.

Anahtar Kelimeler:
RektörPersonelle Toplantı Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilerden mıntıka temizliği
Öğrencilerden mıntıka temizliği
MEMLEKETiNi TERCiH ETTi
MEMLEKETiNi TERCiH ETTi
Hayat boyu eğitim
Hayat boyu eğitim
Sarıkaya MYO’ya atama
Sarıkaya MYO’ya atama
Kelimeler hayat kurtarır
Kelimeler hayat kurtarır
Aday öğretmene eğitim
Aday öğretmene eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim