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Rektör ilçeleri gezdi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Aydıncık ve Çekerek ilçelerini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:23
Rektör ilçeleri gezdi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde çeşitli temaslarda bulundu. Rektör Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran, Ziraat Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Gökçen Yakupoğlu eşlik etti. Aydıncık ilçesinde Kaymakam Adem Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile bir araya gelen Rektör Karadağ, halk arasında ‘yer muzu’ olarak bilinen Aydıncık ilçesine özgü ‘Bağrıbütün Kavunu’ coğrafi işaret tescil belgesi almasından dolayı çalışma da emeği geçenleri tebrik etti. Karadağ, ‘’Aydıncık ilçemizde üniversitemize bağlı bir birim yok ama biz üniversite olarak buradayız. İlçede ayrıca dağdan çıkan yarı değerli taşlar burada kadınlarımızın elinde işlenerek hayat buluyor. Hem yarı değerli taş hem de bağrı bütün kavununa ilişkin üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız’’ dedi. 
TURUNCU BAYRAK
Çekerek Fuat Oktay Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen 2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri yarışmasında ‘Mekânda Erişim’ konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı ‘Turuncu Bayrak’ ödülü aldı. Rektör Karadağ, okul yönetimini ve öğretim elemanlarını tebrik etti. Rektör Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır’ı makamında ziyaret ederek tek parselde dünyanın en büyük lavanta adasının kurulduğu Çekerek ilçesi ve endüstriyel bir bitki olan Lavanta üzerine yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.  Karadağ, lavantanın endüstriye kazandırılması  ve Çekerek’te marka değeri taşıyan bir bitki haline gelmesi için her türlü  bilimsel ve teknik desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. 

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