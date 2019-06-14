Rektör başarı diledi

Rektör Karadağ, yaptığı yazılı açıklamasında, 15-16 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere üstün başarı temennisinde bulundu. Karadağ, “Başarı uzun bir maratondur, sınavlar bu maratonun yalnızca bir parçasıdır. Önemli olan ne olmak istediğiniz ve nereye varmak istediğinizdir. Sizleri motive edecek olan ülkemizi ve insanlığı geleceğe taşıyacak siz gençlerin heyecan, azim ve ümitlerini kaybetmemeleridir. Bu düşünceler sizlere, hangi sınava girerseniz girin, hangi meslek sahibi olursanız olun başarının kapılarını açacaktır. Bu vesile ile üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.