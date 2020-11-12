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Rehberlikten eğitim çalışması

SARIKAYA Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim semineri çalışmalarını sürdürüyor.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:34
Rehberlikten eğitim çalışması

2020-2021 eğitim öğretim yılı rehberlik faaliyetleri genel-yerel hedefler, rehberlik ihtiyacı anketleri sonuçlarına göre eğitim programı belirlendi. Sarıkaya ilçesinde, ortaokullara verimli ders çalışma ve motivasyon, İlkokullara bilinçli teknoloji kullanımı, öğretmenlere kaynaştırma eğitimi, öğrenci tanılama süreci konularında seminer verildi. Pandemi dönemi sebebiyle seminerler her sınıf için ayrı ayrı planlandı. Ziyaret edilen okulun öğrenci sayısına göre öncelikli olarak ortaokulda 7. ve 8. sınıflara, ilkokulda 3. ve 4. sınıflara seminer verilmesi uygun görüldü. 

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Rehberlikten Eğitim çalışması
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