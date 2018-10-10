Protokol kuralları anlatıldı

Çağlıyan, ‘’Protokol, resmi törenlerde mevki sıralaması, selamlaşma, öncelik hakkı gibi konularda uyulması gereken kuralların tümüdür. Protokolün amacı düzeni bozmak değil, varsa düzensizliğe son vererek toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan nezaket ve karşılıklı saygı ortamını yaratmaktır bilindiği gibi mükemmeli ortaya koyan daima ayrıntılardır. Mükemmel ise bir ayrıntı değildir. Özellikle yönetim hayatımızda, resmi ve özel ilişkilerimizin sınırını ve seviyesini belirleyen unsur, ‘Protokol Kuralları’ yada öteki anlamıyla ‘Resmi Nezaket Kuralları’dır. Bize önemsiz gibi gelen bazı hususlar, üstlerimizce özellikle istenebilir’’ dedi.

Çağlayan, toplum hayatında olduğu gibi resmi ilişkilerde de uyulması gereken nezaket ve görgü kurallarının bulunduğunu hatırlattı. Çağlayan, ‘’Hem biz kamu görevlilerinin hem de hizmet etmekle görevli olduğumuz vatandaşlarımızın resmi iş ve işlemlerinin daha süratli ve olumlu sunulmasını sağlamaya yöneliktir, bu kurallar’’ diye konuştu.