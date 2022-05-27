Projeleri inceledi

Fuar açılışına Kaymakam Mustafa Turan, Belediye Başkanı Vekili Fatih Çıtak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nı gezen Kaymakam Mustafa Turan, projeler hakkında bilgi aldı. Proje çalışmaları ve emeklerinden ötürü öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Turan, derslerinde başarılar dileyerek her zaman yanlarında olarak onlara destek olacaklarını söyledi. •Haber Merkezi•