Proje eğitimi…

BARTIN Üniversitesinde belli periyotlarla gerçekleştirilen proje eğitimlerine, Korona virüs salgını dolayısıyla video konferans yoluyla devam edildi. Üniversitenin Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü tarafından ‘Akademik Düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri’ konulu seminer gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen seminerde Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından bilgiler verildi. Öğretim elemanlarının yoğun ilgi gösterdiği video konferansta Böyükata, ‘Proje Döngüsü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Proje Hazırlık Süreçleri, Alan Konu Belirleme, Durum Analizi ve Swot Analizi’ gibi proje süreçlerinden bahsederek, oluşan fikrin güçlü ve zayıf yanları, oluşabilecek tehditler, kaynak taraması ve başvuru yapılacak mecralar hakkında önerilerde bulundu. Proje planlama, uygulama süreçleri ve sonlanma aşamalarını da aktaran Böyükata, bazı iyi örnekler üzerinden deneyimlerini anlattı. Böyükata, etkinliğe katılan öğretim elemanlarının sorularını da cevapladı. Seminere katılan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise, kurum olarak sınırları genişletmeye gayret gösterdiklerini kaydederek, bu bilinçle durmadan çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.