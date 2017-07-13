POMEM’de intibak!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca üniversite mezunu adaylar arasından 7 bin 423 erkek, bin kadın aday olmak üzere toplam 8 bin 423 polis memuru adayı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitime başlayacak.

Yozgat POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, Türkiye genelinde POMEM’lerin 20. Dönem üniversite mezunlarını aldığını belirterek, “Türkiye genelindeki POMEMlere ilişkin planlama yapıldı. Bu çerçevede Yozgat POMEM’e 620 erkek 400 bayan olmak üzere toplam bin 20 öğrenci eğitime alındı. Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar sürecek intibak eğitimleri başladı. Daha sonra eğitim öğretime başlayacağız” dedi.

POMEM öğrencilerinin Yozgat’ta 5 ay kalacağını ifade eden Kütükoğlu, 34 ilden gelen öğrencilerin polislik eğitimi alacağını aktardı. Yoğun bir eğitim dönemi içerisine gireceklerini dile getiren Kütükoğlu, teşkilatın ihtiyacı olan polisleri yetiştireceklerini kaydetti.

Kütükoğlu “Burada gençlerimize, hukuk, insan hakları, atış gibi polislik mesleğini ilgilendiren bütün bilgi verilecek. Buradaki arkadaşlarımız, ülkemizin çeşitli üniversitelerinden mezun olmuş, yarısına yakını askerliğini yapmış nitelikli gençlerdir. Bu gençlerimiz 9 ay sonunda A’dan Z’ye polislik mesleğini öğrenmiş olarak buradan ayrılacaklar. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Kütükoğlu ayrıca 20. Dönem tamamlanmadan 21. Dönem planlanmasının yapıldığına değinerek, bu dönem için yaklaşık 12 bin öğrencinin alınacağını ifade etti.

