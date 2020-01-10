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Oyuncak kardeşliği

YOZGAT Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri, köy okulu öğrencilerine oyuncak gönderdi.

Oyuncak kardeşliği

YOZGAT Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri, köy okulu öğrencilerine oyuncak gönderdi.

10 Ocak 2020 Cuma 03:14
Oyuncak kardeşliği

Okulun rehberlik servisi tarafından organize edilen, öğrencilere sosyal sorumluluk kazandırmak amacıyla ‘Biraz da sen oyna arkadaşım’ projesi kapsamında Divanlı Refika - Mustafa Kıymazaslan İlkokulu öğrencilerine oyuncak gönderdi. Okulu bünyesinde başlatılan kampanya çerçevesinde öğrenciler, evlerindeki sevdikleri oyuncukları okula getirdi. Rehberlik Servisi’nce toplanan oyuncaklar Okul müdürü Yusuf Saraç, Müdür Yardımcısı Nazmi Arslan, Talip Çakır, Rehber Öğretmen Ahmet Gültekin Şanlı, Sınıf öğretmeni Mehmet Dönmez tarafından Divanlı Refika - Mustafa Kıymazaslan İlkokuluna götürüldü. Okul öğrencileri, kendilerine getirilen oyuncaklardan oldukça mutlu oldu. Okulu Müdürü Yusuf Saraç, öğrencilere sosyal sorumluluk bilincinin aşılanması amacıyla proje başlatıldığını söyledi. Saraç, Divanlı Refika - Mustafa Kıymazaslan İlkokulu, kardeş okul seçtiklerini belirterek, anasınıfı ve ilkokulu’nun ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacaklarını aktardı. Divanlı Refika - Mustafa Kıymazaslan İlkokulu Müdürü Süleyman Koçak ise, projenin kendilerini de son derece mutlu ettiğine değinerek, kendi okullarının seçilmesinden dolayı da teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Oyuncak Kardeşliği
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