Oyun sınıfı açıldı

Okul öğretmenlerinin imkanlarıyla oluşturulan Oyun Sınıfı açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, yaptı. Akkan, İlçemiz okullarının fiziki alt yapılarının son derece iyi olduğunu, eğitimde yol almanın ileriyi düşünebilen eğitimci kadrosuyla mümkün olabileceğini, Özükavak´ta yapılan çalışmalarda eğitimi ileriye taşıyacak bir kadronun olduğunu gözlemlemekten mutluluk duyduklarını belirttiler. Oyun Sınıfı açılışı ile böyle bir projenin hazırlanmasından dolayı okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür ederek okul ziyaretine son verildi.