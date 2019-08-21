Onlar bunu hep yapıyor

Milli Eğitim Müdürlüğünün gönüllü personelinden oluşan acil onarım ekibi, okulların boya, badana, lavabo, elektrik, kapıların değişimi, tamiri ile ilgili çalışmalar yapıyor. 12 kişilik ekip, başlarında şefleri ile beraber okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan onarım işlerine anında müdahale ediyor. Acil onarım ekibi, yaptığı çalışmalarla 16 yılda devlete yaklaşık 30 Milyon liranın üzerinde tasarruf ettirdi. 2003-2019 yılları arasında da 350 civarında okulun onarımını yaptı. Acil onarım ekibi çalışanları, okullarda boya ve tamirat işleri yaptıklarını, gönüllü olarak çalıştıklarının çaltını çizdi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘Acil Onarım’ ekibinin okulların eğitim öğretime hazırlanması babında Türkiye’de tek, örnek bir çalışma yürüten ekip olduğunu söyledi. Yazıcı, ‘’Ekibimiz 2003 yılından beri faaliyetine devam ediyor ve 10-12 kişiden oluşmaktadır. Ekibimiz okullarımızın hem dönem arasında hem dönem içinde özellikle de yaz tatilinde eğitim öğretime hazırlanması için acilen yapılması gereken küçük bakım ve onarımları yapmakta. Hem işlerin hızlandırılması hem de ekonomik olarak devlet bütçesine katkı sağlaması açısından takdire şayan bir ekip’’ dedi.