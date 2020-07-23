Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118080
ALTIN
411.898
DOLAR
6.8434
STERLİN
8.7141
EURO
7.9229

Önemli başarı

Yozgat Bozok Üniversitesi, Devlet Üniversiteleri yayın sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 00:09
Önemli başarı

YOZGAT Bozok Üniversitesi, 108 devlet üniversitesi arasından 21. Sırada, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansı sıralamasında 15 üniversite arasında ise 2. sırada yer aldı.
Web Of Science veri tabanı kayıtları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, ‘uluslararası’ indeksli yayın performansı açısından 2019 yılı Devlet Üniversiteleri sıralaması yapıldı. Devlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansı 14 farklı göstergede belirlendi. Devlet üniversitelerinin uluslararası indeksli yayın karnesinin yayımlandığı sitede dünya genelinde en kaliteli makalelerin yayımlanmış olduğu dergileri kapsayan ve en güvenilir veri tabanı olan Web of Science verileri esas alındı. Pek çok eski ve köklü üniversiteyi geride bırakan Yozgat Bozok Üniversitesi, devlet üniversiteleri genel sıralamasında 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yakın bir tarihte başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansı sıralamasında 15 üniversite arasında ise 2. sırada yer aldı. 2018 yılında yayın sıralamasında 42. sırada yer alan üniversitemiz 2019 yılında 21 basamak üste çıkarak 21. sırada yer aldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni marka üniversite yapmak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, devlet üniversiteleri ve ihtisaslaşan üniversiteler arasında yayın sıralamasında önemli bir noktaya gelinmesi sebebiyle gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tüm akademik personele teşekkür etti. Rektör Karadağ, "Her geçen yıl başarı çıtasını yükselten üniversitemiz için bir başarı hikâyesi yazılacaksa bu elbette idari kadrosu, akademik personeli ile bir büyük ekip ve büyük bir aile ile mümkün olacaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitim-öğretimde, ihtisaslaşmada devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıma adına önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu manada belki potansiyelimizi harekete geçirme noktasında eksiklerimiz olacaktır ama bunu yeni çizdiğimiz “Kararlılıkla, Başarıya…” hedefiyle aşacağız. Üniversitemizi bölgesinde, ülkemizde ve uluslararası arenada en iyi yerlere taşıma gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Önemli Başarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görev yerlerine uğurlandı
Görev yerlerine uğurlandı
HER OKULA TERCİH BİRİMİ
HER OKULA TERCİH BİRİMİ
Eğitimciler toplandı
Eğitimciler toplandı
Uygulamalı seminer
Uygulamalı seminer
Lise taban puanları açıklanmadı
Lise taban puanları açıklanmadı
Okullarda hazırlık
Okullarda hazırlık
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim