Önemli başarı

YOZGAT Bozok Üniversitesi, 108 devlet üniversitesi arasından 21. Sırada, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansı sıralamasında 15 üniversite arasında ise 2. sırada yer aldı.

Web Of Science veri tabanı kayıtları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, ‘uluslararası’ indeksli yayın performansı açısından 2019 yılı Devlet Üniversiteleri sıralaması yapıldı. Devlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansı 14 farklı göstergede belirlendi. Devlet üniversitelerinin uluslararası indeksli yayın karnesinin yayımlandığı sitede dünya genelinde en kaliteli makalelerin yayımlanmış olduğu dergileri kapsayan ve en güvenilir veri tabanı olan Web of Science verileri esas alındı. Pek çok eski ve köklü üniversiteyi geride bırakan Yozgat Bozok Üniversitesi, devlet üniversiteleri genel sıralamasında 21. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yakın bir tarihte başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasına seçilen üniversitelerin yayın performansı sıralamasında 15 üniversite arasında ise 2. sırada yer aldı. 2018 yılında yayın sıralamasında 42. sırada yer alan üniversitemiz 2019 yılında 21 basamak üste çıkarak 21. sırada yer aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni marka üniversite yapmak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, devlet üniversiteleri ve ihtisaslaşan üniversiteler arasında yayın sıralamasında önemli bir noktaya gelinmesi sebebiyle gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tüm akademik personele teşekkür etti. Rektör Karadağ, "Her geçen yıl başarı çıtasını yükselten üniversitemiz için bir başarı hikâyesi yazılacaksa bu elbette idari kadrosu, akademik personeli ile bir büyük ekip ve büyük bir aile ile mümkün olacaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitim-öğretimde, ihtisaslaşmada devraldığımız bayrağı daha ileriye taşıma adına önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu manada belki potansiyelimizi harekete geçirme noktasında eksiklerimiz olacaktır ama bunu yeni çizdiğimiz “Kararlılıkla, Başarıya…” hedefiyle aşacağız. Üniversitemizi bölgesinde, ülkemizde ve uluslararası arenada en iyi yerlere taşıma gayreti içerisinde olacağız” dedi.