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Okumak güzeldir

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Okumak Güzeldir’ konulu kitap okuma yarışması düzenlendi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:57
Okumak güzeldir

Sorgun ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasının sınavını Milli Egemenlik Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Sorgunh İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ‘’Sınav esnasında özveriyle görev yapan başta Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü ve Müdür yardımcısı olmak üzere, kitap okuma yarışması komisyonunda yer alan öğretmen arkadaşlara ve sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Sınavda dereceye giren öğrencilerimiz ileriki bir tarihte ‘Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Programında’ ödüllendirilecektir’’ dedi. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Okumak Güzeldir
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