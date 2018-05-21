OKUMA BAYRAMI

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Belediye Başkanı Yasin Şahiner de katıldı. Etkinlikte miniklerin hazırladığı çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Velilerin katılımının da yüksek olduğu programda çocuklar için hazırlanan özel parkurlar ve oyun alanları, miniklerle dolup taştı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, ‘’Her çocuk bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir başlangıçtır. Her çocuk geçmişin yorgunluğunu örten, yeni hedeflere yol açan bir umuttur. Her çocuk bizim için yaşam sevincidir, gelecekteki büyük başarıların ilk adımıdır. Öğretmenlerimizin gururu, çocuklarımızın heyecanları, velilerimizin telaşı ise bambaşka bir güzelliktir. Okuma Bayramı etkinliklerinde emeği geçen herkesi kutlarken, bugün için hazırlanan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.