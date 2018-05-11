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Okuma Bayramı

YOZGAT Merkez Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 1/E sınıfı öğrencileri yaptıkları okuma bayramı ile göz doldurdu.

Okuma Bayramı

YOZGAT Merkez Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 1/E sınıfı öğrencileri yaptıkları okuma bayramı ile göz doldurdu.

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Okuma Bayramı

Yoğun katılımın olduğu törende öğrenciler yaşlarından büyük bir performans göstererek, birçok gösteriye imza attı. Minik yüreklerin gösterileri aileleri tarafından neşe ve gururla izlendi. Sınıf öğretmeni Serap Temoçin, öğrencilerini çok sevdiğini, onlarla daha nice mutlu zamanlar yaşama temennisini belirterek, katılımlarından dolayı velilere teşekkür etti. Okul Müdürü Yusuf Saraç, ‘’Bahçıvanımıza güvendiniz, çocuklarınızı bize emanet ettiniz, işte emanetlerinizin mükemmel gelişimleri’’ diyerek, velilere teşekkür etti. Program öğrencilere verilen madalya töreni ile son buldu.

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