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Okulun Mantar Atölyesi

YOZGAT Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri, okullarında kurulan mantar atölyesinde mantar yetiştirerek, hem el becerilerini geliştiriyor hem de pansiyonda kalan arkadaşlarına maddi destek olmaya başladı.

Okulun Mantar Atölyesi

YOZGAT Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri, okullarında kurulan mantar atölyesinde mantar yetiştirerek, hem el becerilerini geliştiriyor hem de pansiyonda kalan arkadaşlarına maddi destek olmaya başladı.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Okulun Mantar Atölyesi

Biyoloji öğretmenleri Meltem Köksal ve Harun Şahiner ile birlikte öğrenciler tarafından, okulun bodrum katında mantar atölyesi kuruldu, istiridye ve kestane mantarı üretilip, hasadına başlandı. Öğrencilerin biyoloji dersinde mantar yetiştirilmesi konusunda öğrendikleri bilgileri mantar atölyesinde pratiğe dönüştürdü. Öğrenciler tarafından yetiştirilen mantarlardan elde edilen gelirin, okulun pansiyonunda kalan öğrencilerin beslenmesi ve eğitim ihtiyaçları için kullanılacağı, okulda üretilen mantarların bakımı ve takibinin öğretmenler gözetiminde öğrencilerin yapacağı açıklandı. 

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Okulun Mantar Atölyesi
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