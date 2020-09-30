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Okulum Projesi

Yozgat Valiliği, mezun öğrencilere yönelik ‘Okulum kütüphanem’ projesi devreye sokularak, üniversiteye hazırlanan gençler kütüphaneye davet edildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:23
Okulum Projesi

YOZGAT Valiliği, üniversiteye hazırlanan ortaöğretim mezunu öğrenciler için ‘Okulum kütüphanem’ projesi başlattı. Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Okulum kütüphanem’ projesi kapsamında il genelindeki ortaöğretim okullarının en az bir sınıfında ortaöğretimden mezun olmuş öğrenciler için ders çalışma sınıfının planlandığı bildirildi. Vali Polat, mezun olan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin daha verimli bir şekilde hazırlıklarını yapmaları açısından proje başlattıklarını bildirdi. Vali Polat, "Proje kapsamında hazırlanan etüt sınıflarında çalışmaya gelen öğrencilerimiz, okulların kütüphanelerinden de faydalanabileceklerdir. Mezun öğrencilerimiz, 29 Eylül'den itibaren 08.30-17.00 saatleri arasında ders çalışabilecek" ifadelerini kullandı.  Yapılan çalışmaların okul müdürlerinin gözetiminde olacağını öğrencilere ayrıca gerekli rehberlik hizmetleri sağlanacağını aktaran Polat, "Ayrıca mezun öğrencilerimiz müracaat etmeleri durumunda, onlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır" açıklamasını yaptı. 

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Okulum Projesi
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