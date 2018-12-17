Okullaşma oranı düşük

Keven, ‘’İlkokulda yüzde 91 olan okullaşma oranı ortaokul için yüzde 94, liseler için de maalesef yüzde 83 olmuştur. Bu rakamlar çağdaş gelişmiş bir ülke verileriyle örtüşmemektedir. Eğitimin akademik ve mesleki tercihler ile şekillendiği, bilgi çağı ile uyumlu bir programı acilen oluşturmalıyız” dedi.

Keven, çocukların hızla suça sürüklendiğine de vurgu yaparak, uyuşturucu kullanma yaşının 9-10 yaşlarına kadar düştüğünü Milli Eğitim Bakanlığı olarak mutlaka bu durumun geniş kapsamlı sorgulanması gerektiğini, bu sorunun yalnızca polisiye önlemlerle çözülemeyeceğine dikkat çekti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl teşkilatı yöneticileriyle birlikte merkezi Ankara’da bulunan Osmanpaşalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Arabaşı Şöleni etkinliğine katıldı.