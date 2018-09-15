Okullarını eğitime hazırladılar

Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde Atatürk İlkokulu öğretmen ve idarecileri, ellerine fırça, boya, zımpara, çekiş, çivi, testere alıp, okulun sıralarını onadı, boyayıp, eğitime hazır hale getirdi. Uzunlu Belediyesi de temizlik işçilerini görevlendirip, beldedeki tüm okulların avlularını yıkattırıp, çevre temizliğini yaptırdı. Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, ‘’Okullarımız yeni öğretim yılına hazır hale getirdik. Temizlik işlerini biz üstlendik, bakım, onarım işlerini de öğretmenlerimiz üstlendi’’ dedi.