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Okullarını eğitime hazırladılar

YOZGAT’ta Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde bazı öğretmenler, okul idarecileriyle birlikte okullarını hazır hale getirip, öğrencilerini beklemeye başladı.

Okullarını eğitime hazırladılar

YOZGAT’ta Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde bazı öğretmenler, okul idarecileriyle birlikte okullarını hazır hale getirip, öğrencilerini beklemeye başladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Okullarını eğitime hazırladılar

Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde Atatürk İlkokulu öğretmen ve idarecileri, ellerine fırça, boya, zımpara, çekiş, çivi, testere alıp, okulun sıralarını onadı, boyayıp, eğitime hazır hale getirdi. Uzunlu Belediyesi de temizlik işçilerini görevlendirip, beldedeki tüm okulların avlularını yıkattırıp, çevre temizliğini yaptırdı. Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, ‘’Okullarımız yeni öğretim yılına hazır hale getirdik. Temizlik işlerini biz üstlendik, bakım, onarım işlerini de öğretmenlerimiz üstlendi’’ dedi.

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