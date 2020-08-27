Okullarda denetim

Akkaya, Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Çekerek İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle bir araya geldi. Ziyarette, geçmiş dönemde yapılan çalımlar, 2020-2021 eğitim öğretim yılı üzerinde sohbet gerçekleştirildi. Akkan, LGS sınavında okulun göstermiş olduğu üstün gayret için öğretmenlere ve idarecilerine teşekkürlerini ileterek, bundan sonra da öğretmenlerimize ellerinden gelen gayretin en iyisini yapacaklarına inandıklarını ifade etti. Akkan, okullarda incelemelerde bulunup, bilgi aldı.