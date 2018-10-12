Okullara yakın takip

2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul gezileri kapsamında eğitimde kaliteyi arttırabilme adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti. Müdür Kapal, okul idarecileri ile bir araya gelerek, sınıflarda incelemelerde bulundu. Derslere katılıp, öğrencilerle ders dinleyen Kapal, geleceğe hazırlamak, motive etmek adına söyleşiler yaptı.