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Okullara yakın takip

ÇANDIR ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlçe Milli Eğitim Mdürlüğü, okulları yakın takibe aldı.

Okullara yakın takip

ÇANDIR ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlçe Milli Eğitim Mdürlüğü, okulları yakın takibe aldı.

12 Ekim 2018 Cuma 06:56
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Okullara yakın takip

2018-2019 eğitim-öğretim yılı okul gezileri kapsamında eğitimde kaliteyi arttırabilme adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal,  Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti. Müdür Kapal, okul idarecileri ile bir araya gelerek, sınıflarda incelemelerde bulundu. Derslere katılıp, öğrencilerle ders dinleyen Kapal, geleceğe hazırlamak, motive etmek adına söyleşiler yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Okullara Yakın Takip
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