Okullara yakın takip

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş okul ziyaretlerini sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Agah Ayhan ile birlikte Atatürk İlkokulu ile Namık Kemal İlköğretim kurumunu ziyaret etti. Yoldaş, içinde bulunduğumuz pandemi sebebiyle öğrencilere kurallara dikkat etmeleri yönünde bazı tavsiyelerde bulundu. Yoldaş, okul ve mevcut durum hakkında bilgi aldı, gayretli çalışmalarından dolayı okul müdürlerine öğretmenlere, yardımcı personele teşekkür etti. Yoldaş, Namık Kemal İlköğretim Kurumunu ise Şube Müdürü Haluk Timur ile birlikte ziyaret etti. Yoldaş, sınıfları dolaşarak hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle sohbet ederek dersler, öğrenciler ve süreçle ilgili bilgi aldı.