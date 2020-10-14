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Okullara yakın takip

SORGUN ilçesinde Kaymakam Bahadır Güneş, okul ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Güneş, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başladığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında, kademeli olarak eğitime başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Kaymakam Güneş’e Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya eşlik etti. Sorgun Yavuz Sultan Selim İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre ilkokulu/Ortaokulu ve Çiğdemli Yunus Emre Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Güneş, yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:04
Okullara yakın takip
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Okullara Yakın Takip
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