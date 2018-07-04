Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97102
ALTIN
190.318
DOLAR
4.7055
STERLİN
6.2181
EURO
5.4768

Okullar yenileniyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy İlçesindeki eğitim yatırımları ve onarım çalışmalarını inceleyip, son durumları hakkında bilgi aldı. 

Okullar yenileniyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy İlçesindeki eğitim yatırımları ve onarım çalışmalarını inceleyip, son durumları hakkında bilgi aldı. 

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
57 Okunma
Okullar yenileniyor

Yazıcı’nın Yerköy ziyaretinde yaptığı denetimlerde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç de hazır bulundu. Yerköy’de yapımı ve onarımı devam eden Yerköy İbrahim Karaoğlu İlkokulu, Şehit Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci pansiyonunu ziyaret edip, yapılan yatırım, onarımlar hakkında yetkililiklerden bilgi aldı.   Yazıcı, Yozgat il genelinde gerçekleştirilen yatırım ve onarımların hızla devam ettiğini, yapım ve inşaatların takipçisi olacaklarını belirtti. En kısa sürede tamamlanarak eğitim- öğretime hazır hale geleceğini kaydeden Yazıcı, ‘’Yatırımların ilimize kazandırılmasında katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım’’ dedi

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitim konuşuldu
Eğitim konuşuldu
Ziraat’e yeni dekan
Ziraat’e yeni dekan
Okul Müdürleri bilgilendirildi
Okul Müdürleri bilgilendirildi
Beslenme Dostu okullar
Beslenme Dostu okullar
Büyükata’dan gençlere destek
Büyükata’dan gençlere destek
Kripto Fetöcüleri Defedin
Kripto Fetöcüleri Defedin

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim