Okullar yenileniyor

Yazıcı’nın Yerköy ziyaretinde yaptığı denetimlerde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç de hazır bulundu. Yerköy’de yapımı ve onarımı devam eden Yerköy İbrahim Karaoğlu İlkokulu, Şehit Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve öğrenci pansiyonunu ziyaret edip, yapılan yatırım, onarımlar hakkında yetkililiklerden bilgi aldı. Yazıcı, Yozgat il genelinde gerçekleştirilen yatırım ve onarımların hızla devam ettiğini, yapım ve inşaatların takipçisi olacaklarını belirtti. En kısa sürede tamamlanarak eğitim- öğretime hazır hale geleceğini kaydeden Yazıcı, ‘’Yatırımların ilimize kazandırılmasında katkı sağlayan ve emek veren herkese teşekkür eder, şükranlarımı sunarım’’ dedi