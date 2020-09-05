OKULLAR SINAVLARA HAZIR

Bugün yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile yarın gerçekleştirilecek Kamu Personeli Sınavları için, sınavın yapılacağı okullarda korona virüsüne karşı gerekli önlemler alınıp, dezenfekte yapıldı. Yozgat Belediyesi ekipleri, Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı öncesi, öğrencilerin güven içerisinde sınava girmesi için sınav yapılacak okullar ilaçlanıp, dezenfekte edildi. Sınava gireceklerin Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına uygun hareket etmeleri istendi. Yozgat Valiliği, yarın gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılacakların mağduriyet yaşamamaları amacıyla Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün yarın saat 07.00-14.30 arasında açık bulunacağını duyurdu.