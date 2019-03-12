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Okulda tatbikat yapıldı

YERKÖY Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu’ nda personel tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Okulda tatbikat yapıldı

YERKÖY Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu’ nda personel tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Okulda tatbikat yapıldı

450 öğrenci 43 personelin katıldığı tahliye tatbikatı 2,5 dakikada tamamlandı. Toplanma bölgesinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince üçüncü katta mahsur kalan personelin kurtarma işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Okulun çok amaçlı salonunda İl AFAD Şube Müdürü Abdülkadir Karakoç tarafından öğrencilere afet bilinci ile ilgili sunumlar yapıldı. 

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