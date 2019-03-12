Okulda tatbikat yapıldı

450 öğrenci 43 personelin katıldığı tahliye tatbikatı 2,5 dakikada tamamlandı. Toplanma bölgesinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince üçüncü katta mahsur kalan personelin kurtarma işlemi başarı ile gerçekleştirildi. Okulun çok amaçlı salonunda İl AFAD Şube Müdürü Abdülkadir Karakoç tarafından öğrencilere afet bilinci ile ilgili sunumlar yapıldı.