Okulda binicilik eğitimi

Yozgat AYÇ Okulları kampüsüne inşa edilen at manejinde, okul öğrencilerinin yanında, talep eden vatandaşlar ile çocuklarda binicilik eğitimlerinden yararlanabilecek. Öğrencilerin kültürel, sosyal ve sportif açıdan gelişimlerine önem veren AYÇ Okulları, Erdoğan Akdağ Mahallesinde bulunan kampüsüne yaptırdığı at manejinin açılışını, diğer tesislerle birlikte önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Amasya’da çocuk biniciler için özel yetiştirilen iki adet Arap atı, bir adet rahvan at öğrencilerin binicilik eğitimi alabilmesi için okula getirildi. Atlar için özel ahırlar yapıldı, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere binicilik eğitimi verileceği ifade edildi. Doğuştan at meraklısı olan, uzun yıllar at yetiştiriciliği yapan Uğur Bozkurt ise, atların günlük bakım ve temizliğini yaparak, atları yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriyor. Tesis henüz hizmete açılmamış olsa da gelen talepler karşılanmaya çalışılıyor.