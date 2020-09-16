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Okul ziyareti

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, yüz yüze eğitim dönemi öncesinde okulların eksikliklerinin giderilip, giderilmediğini kontrol etti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:14
Okul ziyareti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okullarda incelemelerde bulundu. Akbay İlkokulu'nu ziyaret eden Akkan, sınıflarda incelemelerde bulundu, okulların 21 Eylüle hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmaları inceleyip, tavsiyelerde bulundu. Akkan, Şehit Ferhat Değerli İmam Hatip Ortaokulunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Destek ekibi tarafından yapılan bakım ve onarımları inceledi. Canlı ders EBA Destek sınıfını gezen Akkan, Öğretmenlerle sohbet etti, DYK'lar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Akkan, Şehit M. Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulda EBA Destek noktası, Temiz Okulum Projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun Covid-19 salgınında ilçedeki dezenfektan aleti açığını kapatmada büyük bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Akkan, okulda her türlü bilgi birikimi, tecrübenin geçmiş yıllardaki örneklerde görüldüğünün altını çizdi. Okul Müdürü Yusuf Zorbilmez ise, en kısa sürede kendi okullarıyla özdeş olan bir prototip çıkaracaklarını, öğretmenlerin her açıdan azimli olduklarını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Ziyareti
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