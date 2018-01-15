Okul Müdürleri toplandı

Sarıkaya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleştirilen toplantının ilkinde ortaokul müdürleri bir araya geldi. Toplantıda, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, okullara gönderilerek, okul müdürlerince hazırlanan slaytların sunumu yapıldı. Her okul Müdürü, kendi okuluyla ilgili yaptığı sunumlarda, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokullar bünyesinde yapılan, değerler eğitimi, akademik başarıyı arttırma, okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar ile örnek uygulamalar gibi çalışmalar ile okulların genel bir değerlendirmesi yapıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan, yapılacak çalışmalar, okullarımızdaki özel durumlarla ilgili okul müdürleri karşılıklı istişarelerde bulundu. Sarıkaya ilçesindeki ikinci toplantıya ise lise ve dengi kurum müdürleri katıldı. Okulların çalışmaları, etkinlikleri ve mevcut öğretim yılında yapılacak etkinlikler görüşüldü.