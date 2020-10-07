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Okul Müdürleri toplandı

ÇANDIR ilçesinde, Kaymakam Resul Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:56
Okul Müdürleri toplandı

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Şube Müdürü Duran Metin, Okul/Kurum Müdürleri toplantıda hazır bulundu. Eylül ayı değerlendirme toplantısında daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce video konferans sistemi ile yapılan toplantıda alınan kararlar hakkında okul müdürleri bilgilendirildi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA), mesleki eğitim okullarında okuyan öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimi, destekleme ve yetiştirme kursları, okulum kütüphanem projesi, salgın sürecinde alınması gereken önlemler, taşımalı eğitim, canlı dersler konuları da toplantı da ele alındı. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, Okul Müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyerek, toplantıya katılan Kaymakam Resul Yıldırım’a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Okul Müdürleri Toplandı
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