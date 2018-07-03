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Okul Müdürleri bilgilendirildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda okul müdürleri çeşitli konularda bilgilendirildi.

Okul Müdürleri bilgilendirildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda okul müdürleri çeşitli konularda bilgilendirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Okul Müdürleri bilgilendirildi

Öğretmenevinde yapılan Müdürler toplantısına, okul ve kurum müdürleri, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürleri Nazan Tok, Vedat Oymak katıldı. Toplantıda,  15 Temmuz Süreci ile ilgili olarak FETÖ-PDY terör örgütü ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Aylık raporların titizlikle tutulup, bildirilmesi gerektiği belirtildi. Liseye Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanıp, tercih döneminin başladığı, bu durumda ne gibi bir yol izleneceği konusu görüşüldü. Okul Müdürleri sınav tercihi sunumu ile bilgilendirildi. Yaz tatili süresince okulların bakım, onarım, temizlik, kalorifer tesisatlarının gözden geçirilmesi, eğitim öğretime hazır bulundurması gerektiği belirtilerek, eksikliklerin varsa tamamlanması istendi. Eğitimde Kalitenin yükseltilmesi hakkında görüşler alındı. Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, ‘’Liselere Geçiş Sınavı tercihleri ile ilgili ayrıntılı bir şekilde kılavuzu inceleyerek bu konuda öğrencilere bilgi vermenizi istiyoruz. Bu konuda aksaklıkların olmaması açısından sınavlar hakkında öğrencilerimize gerekli bilgilendirme yapılması amacıyla Tercih Danışmanlığı Komisyonları çalışmalarını yakın zamanda tamamladık bu sayede öğrencilerimizin doğru tercih yapmasını sağlamış olacağız” dedi.

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