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Okul Güvenliği konuşuldu

SARIKAYA ilçesinde, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında, Okul Müdürlerinin katılımı ile okul güvenliği konusu masaya yatırıldı.

Okul Güvenliği konuşuldu

SARIKAYA ilçesinde, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında, Okul Müdürlerinin katılımı ile okul güvenliği konusu masaya yatırıldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 03:52
Okul Güvenliği konuşuldu

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Yardımcısı Yasin Yamur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur ile okul müdürleri katıldı. Okullardaki güvenlik tedbirleri, güvenlik kameralarının düzenli olarak kontrol edilmesi, okul yolundaki eksikliklerin giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar, taşımalı eğitim alan okullardaki servis araçlarının denetimi, eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi için düzenlenecek faaliyetler görüşüldü. İlçede bulunan okullar hakkında okul müdürlerinden bilgi alan, yapılması gerekenleri istişare eden Kaymakam Yasin Özcan, güvenlik toplantısının dışında tekrar bir toplantı yapılacağını, okulların son durumlarının gözden geçirileceğini söyledi. 

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Okul Güvenliği Konuşuldu
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