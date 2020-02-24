Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116829
ALTIN
326.247
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9116
EURO
6.6031

Okul Duvarı yenileniyor

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesinde, okul duvarlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:14
Okul Duvarı yenileniyor

Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, 1992 yılında yapılan, ancak yağmur ve hava şartları nedeniyle yıpranarak yıkılma aşamasına gelen okulun duvarları öğrencileri can güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Başkan Altıntaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, duvarın en kısa sürede komple yıkılıp yeniden projelendirilerek, perde betonla inşaat şartlarının tamamı yerine getirilerek yeniden yapılacağını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Duvarı Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MOTiVE OLDULAR
MOTiVE OLDULAR
Öğrencilere sınav eğitimi
Öğrencilere sınav eğitimi
Çocukların sevinci
Çocukların sevinci
Kuşlar için yemlik
Kuşlar için yemlik
Sağlıklı Besleniyorlar
Sağlıklı Besleniyorlar
Yazıcı’dan ziyaret
Yazıcı’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim