Okul Duvarı yenileniyor

Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, 1992 yılında yapılan, ancak yağmur ve hava şartları nedeniyle yıpranarak yıkılma aşamasına gelen okulun duvarları öğrencileri can güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Başkan Altıntaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, duvarın en kısa sürede komple yıkılıp yeniden projelendirilerek, perde betonla inşaat şartlarının tamamı yerine getirilerek yeniden yapılacağını söyledi.