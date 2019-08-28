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Okul alışverişi başladı

YOZGAT’ta yeni eğitim-öğretim yılı öncesi veliler okul alışverişine başladı.

Okul alışverişi başladı

YOZGAT’ta yeni eğitim-öğretim yılı öncesi veliler okul alışverişine başladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
Okul alışverişi başladı

Okullar açılmadan veliler çocuklarının ihtiyacı olan okul malzemelerini temin ediyor.
Aile reisleri bütçelerinin önemli kısmını bu ay okul alışverişlerine ayırdı. Yeni ders yılının ilk zili çalmadan, veliler alarma geçti. Okula başlayan miniklerden, lise eğitimi alacak gençlere kadar tüm öğrenciler için okul alışverişi yapılıyor. Yozgatlı kırtasiyeciler öğretmen ve velilere uyarıda bulunarak kırtasiye malzemelerinin kırtasiyelerden yapılmasını ve tescilli markaların kullanılması gerektiğini bildiriyor. Kanserojen maddelerle üretilen ucuz kırtasiye ürünlerinin öğrenciye faydadan çok zarar verdiğinin altı çiziliyor. Yozgat’ta öğrencilerin ihtiyaç duyduğu belli başlı kırtasiye malzemelerinden metal kalemlik 5 lira, maket bıçağı 5 lira, pergel 4 lira, zımba seti 5 lira, çizim seti 3 lira, fosforlu kalem 5 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Okula yeni başlayan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu çantalardan ortaokul çantası 30 liradan, anaokulu çantası 15 liradan, çekçek özellikli okul çantası 30 liradan, beslenmeli ilkokul çantası 25 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Okul çantalarının fiyatı özellik ve markasına göre değişiyor.
Öte yandan beslenme kabı 4 lira, su matarası 15 lira, kuru boya kalemi 12 lira, pastel boya seti 20 lira, keçeli kalem seti 15 lira ve defterler de 4 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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