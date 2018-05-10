Öğretmenlerle buluştu

Kültüre ve sanata olan ilgisi ve yeteneğiyle bilinen Başkan Arslan, Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde koro kuran ve sanatsal faaliyetler yürüten öğretmenler ve yakınlarıyla buluştu. Okulda görev alan diğer öğretmen ve idarecilerin de katılım gösterdiği etkinlikte, öğretmenler Başkan Arslan’ın müzik enstrümanı kanun ile de mini bir konser verdi. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere her daim destek verdiklerini, vermeyi sürdüreceklerini aktaran Başkan Arslan, öğretmenlere çalışmalarında başarı diledi. Başkan Arslan, öğretmenlerle buluşma etkinliklerini sürdüreceklerini söyledi. Okul Müdürü Selim Yaman, kendilerini konuk eden Başkan Arslan’a öğretmenler adına teşekkür etti.

