Öğretmenlere uygulama eğitimi

Farklı branşlardan 70 öğretmenin faydalandığı eğitime katılmak isteyenlerin daha fazla olduğu, eğitimin etkili olabilmesi için sınırlamaya gidilerek, 188 başvuru yapan öğretmen arasından seçim yapıldığı bildirildi. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizce ilk harflerinden oluşan STEM yaklaşımının doğru anlaşılması bakımından seminerin faydalı olduğu belirtildi. Öğretim Üyesi Dr. Davut Sarıtaş ve Araştırma Görevlisi Dr. Yurdagül Boğar tarafından STEM uygulama atölyeleri gerçekleştirildi. Atölye Çalışması oturumlarında öğretmenler gruplar halinde uygulamalara iştirak etti. Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri verildi. Disiplinliler arası ilişkilendirme, atölye çalışmaları, tasarım, beceri ile fen bilgisi öğretim programındaki gelişim, değişimler konularında geniş bilgi paylaşımı yapıldı. Katılımcı öğretmenler eğitimden memnun kaldıklarını ifade etti. STEM hakkında daha önce bilgilerinin olmadığını belirten öğretmenler, bu eğitimle bilgi edindiklerini, okulda öğrencileri için nasıl uygulayabileceğini düşünmeye başladıklarının altını çizdiler. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, “Bu eğitim imkânının sağlanmasında Kaymakamımızın çok öneli katkıları oldu. Uzun süren bir hazırlık çalışması sonrasında ortaya çıkan bu programın, beklentilerimizin üstünde faydalı ve verimli olduğunu gördük. Hafta sonu olmasına rağmen vaktini buraya ayıran öğretmenlerimizin fedakârlıkları, programın önemini de göstermektedir” dedi.