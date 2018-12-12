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Öğretmenin özellikleri anlatıldı

YOZGAT Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Otrar, katılımcılara ‘Nasıl bir öğretmen?’ sorusunun yanıtını içeren konferans verdi.

Öğretmenin özellikleri anlatıldı

YOZGAT Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Otrar, katılımcılara ‘Nasıl bir öğretmen?’ sorusunun yanıtını içeren konferans verdi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Öğretmenin özellikleri anlatıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu düşüncesinden hareketle sürekli gelişerek değişimi hedeflediğimiz için bu çeşit seminer ve konferansları planlıyoruz. Hep birlikte mesleğimizin gerektirdiği bilgi, birikim ve becerileri geliştirerek çocuklarımıza daha etkin ve verimli bir eğitim vermemiz gerekmektedir’’ dedi.
Öğrencilerle anlamlı ilişkiler kurmanın oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Doç. Dr. Mustafa Otrar, ‘’Öğretmen yaptığı işten zevk almalıdır. Siz zevk alın ki, çocuklarda mutlu olsun. Çok hoşuma giden bir söz var. Öğretmen çocukların değil insanlığın öğretmenidir. İyi bir öğretmen iyimser olması gerekir. Öğretmen destek olan, destek verendir. Yetiştirdiğiniz öğrenciler sizlerin topluma kazandırdığı insanlardır. Bunun için öğretmen umudun simgesidir" diye konuştu. 
Otrar, davranış dili kullanan çocukların bu dili kendi davranış, çevre, anne-baba, öğretmenlerinden modelleyerek oluşturduğunun altını çizdi. Otar, çocuklara, gençlere bir şeyler öğretip beceri kazandırmanın keyifli olduğu kadar zor süreçleri de bulunduğunu belirterek, ‘’Bu süreçte öğretmenin öğretme tarzının etkinliğinin çok büyük önemi var. Bu nedenle öğretmenin ne öğrettiği, nasıl öğrettiği, kime ne öğretmeye çalıştığı büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Programın ardından günü anısına Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Otrar’a plaket takdiminde bulundu.
 

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