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Öğretmenin büyük başarısı

YOZGAT İl Milli Eğimim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ta görev yapan öğretmenlerden birisinin de en iyi proje seçilen ‘English Beyond Ability’ ekibinde yer almasının sevindirici olduğunu söyledi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:42
Öğretmenin büyük başarısı

Yazıcı, English Beyond Ability eTwinning projesi ortakları tarafından oluşturulan İngilizce 5, 6,7 ve 8’inci sınıf seviyelerinde kaynak kitaplar ve ayrıca dijital oyunlardan oluşan e-kitap uzaktan eğitim sürecinde internet üzerinden erişime sunularak öğrencilerin kullanımına sunulduğunu kaydetti. Yazıcı, ‘’Eylül ayında başlatılan 'English Beyond Ability (EBA)' etwinning projesi kapsamında projede yer alan 33 öğretmen, uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler için müfredata uyumlu İngilizce ders kitapları hazırlayarak, internet ortamında erişime sundular. Ülkemizin farklı şehirlerinden 31, yurt dışından da 2 öğretmenin yer aldığı projede bizleri Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Mustafa İzbulan temsil ediyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA platformu için içerik üretildi. Ayrıca öğrencilerimizin katkılarıyla oluşturulan dijital oyunların olduğu e-kitap da EBA'da paylaşıldı’’ dedi. Yazıcı, 2020 yılı eTwinning Türkiye Özel Ödüllerinin EBA kategorisinde en iyi proje seçilen ‘English Beyond Ability’ ekibinde yer alarak ödül alan Yozgat Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Mustafa İzbulan'ı tebrik etti, başarı diledi.  

Son Güncelleme: 08.11.2020 19:44
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenin Büyük Başarısı
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