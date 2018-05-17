Öğrencilerin İstanbul gezisi

2017-2018 eğitim öğretim programı kapsamında Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri ve öğretmenleri hafta sonu İstanbul gezisi düzenledi. İlk olarak Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret eden Çözüm Koleji kafilesi daha sonra Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi gibi yerleri gezip İstanbul’un tarihini yaşayarak öğrenmiş oldular. İstanbul’un tarihi ve turist yerleri hakkında öğretmenlerinden bilgiler alan öğrenciler, gezinin ardından Yozgat’a döndü. İstanbul’u ilk kez gören bazı öğrenciler ise hafta sonunu eğlenerek ve bilgi edinerek geçirdiklerini anlatarak duydukları memnuniyeti dile getirdiler.