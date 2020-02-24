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Öğrencilere sınav eğitimi

YOZGAT BİL Koleji öğrencilerine yönelik Üniversite sınavı öncesinde sınav eğitimi konferansı verildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:17
Öğrencilere sınav eğitimi

İşler Kitap Evleri sponsorluğunda eğitim danışmanı ve eğitim koçu Sinan İpek tarafından öğrencilere eğitim konferansı verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda verilen eğitimde eğitim danışmanı ve eğitim koçu Sinan İpek, kısa adı YKS olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Sınav öncesinde ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı, sınav motivasyonu görsel hafıza teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendiren İpek, kendisinin alışılmışın dışında etkili sınav çalışma tekniklerinin olduğunu söyledi. 90 dakika süren seminerde öğrencilerin sınav kaygılarını gidermek, motivasyonlarını arttırmak amaçlanıyor. 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı seminerde 4 ay kalan sınavlar öncesinde çalışma teknikleri de anlatıldı. 

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Öğrencilere Sınav Eğitimi
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