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Öğrencilere online kitap

AKDAĞMADENİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için eğlenceli bir kitap hazırladığını duyurdu.

08 Aralık 2020 Salı 00:37
Öğrencilere online kitap

7'den 70'e herkesin sevdiği oyuncak Topaç adını taşıyan kitabın, öğrencilerin Türkçe öğrenirken dinleme, okuma, konuşma ve yazmadan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmalarını sağlamak için alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandığı kaydedildi.  ‘Topaç’ın içeriğinde hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi farklı türlerde 10 metin bulunuyor. Metin sonunda yer alan sorular, çocukları alışılmış olay sırasına göre sorulan sorulardan farklı olarak 5 basamaklı düşünmeye teşvik ediyor. Bu yolla öğrencilerin ‘okuduğunu basit olarak anlama, yeniden organize etme, çıkarımlar ve değerlendirme yapma, memnuniyetini anlatma’ gibi üst düzey becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Bu kapsamda tüm sorular öğrencilerin sıkılmadan cevaplayacağı şekilde oluşturuldu. Kitapta yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan görev temelli yaklaşım, ana dil öğretimine de uygulandı. Dijital ortamda sunulan Topaç adlı kitabın internet sitesinden girilerek, indirilebileceği ifade edildi.

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Öğrencilere Online Kitap
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