Öğrencilere İŞKUR eğitimi

İŞKUR tarafından Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri projesi kapsamında öğrencilere eğitimler veriliyor.Öğrencilere verilen eğitimlerle sınav ve gelecek kaygısı yaşayan öğrencilerin motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen eğitim hakkında konuşan İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, “İş ve meslek danışmanlarımızca Meslek Seçimi ve Kişisel Farkındalık konulu seminerler gerçekleştiriyoruz. Meslek seçme aşamasında bulunan öğrencilere verdiğimiz eğitimlerden hem okul idarecileri hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.