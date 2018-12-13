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Öğrencilere İŞKUR eğitimi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine seminer verdi.

Öğrencilere İŞKUR eğitimi

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine seminer verdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Öğrencilere İŞKUR eğitimi

İŞKUR tarafından Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri projesi kapsamında öğrencilere eğitimler veriliyor.Öğrencilere verilen eğitimlerle sınav ve gelecek kaygısı yaşayan öğrencilerin motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Şehit Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen eğitim hakkında konuşan İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, “İş ve meslek danışmanlarımızca Meslek Seçimi ve Kişisel Farkındalık konulu seminerler gerçekleştiriyoruz. Meslek seçme aşamasında bulunan öğrencilere verdiğimiz eğitimlerden hem okul idarecileri hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

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