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Öfke semineri verildi

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülere yönelik öfke ve öfke ile başa çıkma semineri verildi.

Öfke semineri verildi

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hükümlülere yönelik öfke ve öfke ile başa çıkma semineri verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Öfke semineri verildi

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında seminer gerçekleşti. Seminere Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Kurum Psikoloğu Merve Çetak, Kurum Rehber Öğretmeni Furkan Gündüz, Kurum Sosyoloğu Özlem Doğan ve 67 hükümlü katılım gösterdi. Seminerde öfke ve öfke ile başa çıkma konusunda katılımcılara önemli bilgiler verildi. Seminer sonucunda, katılımcıların soruları cevaplandırılarak etkinlik son buldu.

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