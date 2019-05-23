Ödül töreni gerçekleşti

Okulun konferans salonunda gerçekleşen tören İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, "Değerlerimiz Özümüzdür" teması çerçevesinde büyük bir özveri ile çalışarak hikaye ve şiir yazan Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6 A sınıfı öğrencilerine katılım belgesi verildi.

Yıl içerisinde sosyal, kültürel, akademik alanlarda öne çıkan ve kitap yazarı olan öğrencilere, 6 A sınıfı adına sınıf temsilcisine ve proje sorumlusu Sınıf Rehber Öğretmeni Aylin Dağ, kitabın resim çizimlerini gerçekleştiren görsel sanatlar öğretmeni Gülser Şahin ve kitabın tasarımını yapan müdür yardımcısı Yunus Karadavut'a İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı plaket takdiminde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı emeği geçen okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik ederek öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi noktasında katkı sağlamak amacıyla ortaya çıkan eserin çok önemli olduğunu dile getirdi.