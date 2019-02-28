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Nefretle anıyoruz

MEMUR Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, 28 Şubat darbesini öfke ve nefretle andıklarını bildirdi.

Nefretle anıyoruz

MEMUR Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, 28 Şubat darbesini öfke ve nefretle andıklarını bildirdi.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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Nefretle anıyoruz

Memur Sen Başkanı Kenan Şerefli 28 Şubat darbesinin yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı. Şerefli, 28 Şubat’ın milletin değerlerine ve iradesine yönelen bir darbe olduğunu belirtti. Bütün darbeler gibi, 28 Şubat’ın da bir mühendislik projesi olduğunu, toplumu, siyaseti, irade, inanç, ekonomi ve yargı gibi birçok alanı dizayn etmeyi amaçlayan 28 Şubat’ın milletin kaynaklarını hortumlayanların kurduğu rant, faiz ve talan sisteminin de bir parçası olduğunu vurguladı. Darbeyle ‘Yeniden Büyük Türkiye’ idealinin gerçekleşmesinin engellenmeye çalışıldığını aktaran Şerefli, “Günümüzde AK Parti hükümeti kararlı bir duruşla, mağduriyetlere neden olan uygulamaları kaldırdığı gibi mağduriyetlerin giderilmesi için çok çeşitli çalışmalar yapmıştır. Kamu görevlileri işlerine geri dönmüş, öğrencilere af çıkarılmış, okullarını bitirmeleri için fırsat verilmiştir. Ancak bu samimi ve önemli çalışmalara rağmen, mağduriyetlerin bir kısmı hala sürmektedir” şeklinde konuştu.
Memur Sen Başkanı Şerefli, devam eden mağduriyetlerin giderilmesi için mutlaka yeni bir çalışma başlatılması gerektiğinin de altını çizdi.

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