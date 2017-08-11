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Neden boş kaldı?

Eğitim Bir-Sen ve Memur Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli,  2017 LYS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıkladığını belirterek, “Bu yıl 1 milyon 440 bin başvuran adayın açıkta kaldığı bir sistemde 214 bin kontenjanın boş kalması hepimizi derinden düşündürmeli” dedi.

Neden boş kaldı?

Eğitim Bir-Sen ve Memur Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli,  2017 LYS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıkladığını belirterek, “Bu yıl 1 milyon 440 bin başvuran adayın açıkta kaldığı bir sistemde 214 bin kontenjanın boş kalması hepimizi derinden düşündürmeli” dedi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:02
98 Okunma
Neden boş kaldı?

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli,  yaptığı yazılı açıklamada, LYS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversiteyi kazanan ve  tercihlerine yerleşen tüm öğrencileri tebrik etti.
Şerefli;  “Sonuçlar üzerine bir kaç cümle kuracak ve fotoğraf çekip değerlendirecek olursak, kısaca şunları söyleyebiliriz diye düşünüyorum Sonuçlar incelendiğinde de görüleceği gibi Üniversite giriş sisteminin en temel sorunu; başvuran ile yerleşen sayıları arasındaki makas artıyor. Bu yıl 1 milyon 440 bin başvuran adayın açıkta kaldığı bir sistemde 214 bin kontenjanın boş kalması hepimizi derinden düşündürmeli. 2015’te lise son sınıf öğrencilerinden yüzde 49’u lisans ve ön lisans programlarına yerleştirilmişken, 2017’de bu oran maalesef  yüzde 33’e düşmüştür. Hükümet ve YÖK, giriş sistemindeki bu sonuçların sebepleri üzerine acilen bir çalışma başlatmalıdır” ifadelerini kullandı. 
 

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