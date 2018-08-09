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Moskova’yı ziyaret etti

BOZOK Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Böyükata Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Moskova Kent Üniversitesi’nin konuğu oldu.

Moskova’yı ziyaret etti

BOZOK Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Böyükata Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyarette Moskova Kent Üniversitesi’nin konuğu oldu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Moskova’yı ziyaret etti

Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Böyükata Moskova Kent Üniversitesi’nde bir dizi bilimsel etkinlik ve toplantılara katıldı.
Ulusal ve uluslararası bilimsel çalıştay, toplantı ve etkinliklere katılarak ilimizi temsil eden, dünyadaki bilimsel çalışmaları yakından takip eden Böyükata, son olarak Rusya’da bir dizi bilimsel etkinliklerde yer aldı.
Moskova Kent Üniversitesi’nin konuğu olan Böyükata, burada farklı üniversitelerden gelen bilim insanlarıyla, Rusya’da yürütülen bilimsel çalışmaları yerinde gözlemledi.
Rus bilim insanlarıyla ülkedeki ileri teknoloji tesis ve bilim sahalarını gezen Böyükata, verimli gezisini tamamlayarak ilimize döndü.
SIRADA ÇALIŞTAY VAR
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Böyükata, bu sene yedincisi gerçekleştirilecek olan Bozok Bilim Çalıştayı’nın başladığını duyurdu.
Çalıştay Başkanı Böyükata, Bozok Üniversitesi bünyesinde 8-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Yedinci Bozok Bilim Çalıştayı’nda ‘Bor ve Bor İçerikli Nanomalzemeler ile Uygulamaları’ ismiyle çalıştayın başladığını belirtti.
Üç gün sürecek çalıştay hakkında bilgi sunan Böyükata, Üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının yer aldığı 29 farklı kurum ve kuruluşundan araştırmacıların katılımıyla, 37 tane sözlü ve 8 tane poster olmak üzere toplam 45 bildiri sunulması beklendiğini ifade etti.
Çalıştayda katılımcıların verimli tartışma yapabilecekleri çerçevede sözlü sunumlara uygun süreler verilerek, tek oturum halinde etkinlikler gerçekleştirileceğini anlatan Böyükata “Toplantının ana felsefesi deneysel ve teorik bilgi ve deneyimlerin disiplinlerarası paylaşımını teşvik etmektir” şeklinde konuştu.

 

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